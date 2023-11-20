Nemrut Dağı'na yılın ilk karı düştü
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Adıyaman'ın önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı'nda yılın ilk kar yağışı gerçekleşti. Karla kaplanan devasa heykellerle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Adıyaman'ın önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı'na yılın ilk karı düştü.
Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda, kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ören yerinin önemli bir bölümü karla kaplanırken, devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.
Öte yandan Sincik ve Çelikhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar görüldü. ???????
Kaynak: AA / Turizm