Nelsson - Okan Buruk olayı nedir? (VİDEO)

Nelsson - Okan Buruk olayı nedir? Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'i ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk ile Nelsson arasındaki kriz gün yüzüne çıktı. Peki, Nelsson - Okan Buruk olayı nedir? Detaylar!

NELSSON - OKAN BURUK OLAYI NEDİR?

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi gerçekleştiren antrenmanda Victor Nelsson'un teknik direktör Okan Buruk ile selamlaşma görüntüsü olay oldu. Deneyimli hocanın yüzüne bile bakmayan yıldız stoperin tavrı tepki çekti.

TAVIRLARI OLAY OLDU

Antrenman sırasında kenarda oturan Nelsson'un yanına gelen Okan Buruk, başarılı savunmacıyla tokalaştı. Bu sırada Nelsson'un Buruk'a karşı soğuk tavırları olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuya tepki gösterirken, zorlu bir maç öncesi bu davranışı doğru bulmadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'da Victor Nelsson'un mutsuz tavırları yönetim ve teknik ekibi bezdirdi. Danimarkalı savunmacının ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

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