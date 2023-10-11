Galatasaray'da Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken taraftarlar Nelsson gidiyor mu ve Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı gibi soruların yanıtlarını arştırdı. Peki, Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i transfer sonrası24 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılık konusundaki açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Peki, Nelsson gidiyor mu? Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı?

VİCTOR NELSSON GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray muhabiri, Kaya Temel konu ile ilgili olarak"Nelsson devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Oyuncu için yaz transfer döneminde 'Eşyalarını topladı' haberini vermiştim. Nelsson yaptığı açıklamada yaz transfer döneminde; Sevilla'ya uçak bileti baktığını belirtmiş oldu. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmesi de var. Ancak bu açıklamalar üzerine elbet bir görüşme gerçekleşir. Devre arasında transfer ihtimali alevlenir. Galatasaray da satmak istiyorsa oynatmak zorunda. Okan hoca, fırsat geldikçe Nelsson'u her zaman sahaya sürüyor." ifadelerini kullandı.

VİCTOR NELSSON KİMDİR?

Doğum: 14 Ekim 1998 (24 yaşında), Hornbæk, Danimarka

Victor Enok Nelsson (d. 14 Ekim 1998; Hornbæk), stoper mevkiinde oynayan Danimarkalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

İlk yılları

Nelsson, babasının da koçluk yaptığı Hornbæk IF'de 4 yaşındayken futbol oynamaya başladı. Daha sonra FC Nordsjælland tarafından keşfedildi ve 25 Mart 2010'da kulübe katıldı.

Kulüp kariyeri

Nordsjælland

Nelsson, 12 Eylül 2016'da FC Nordsjælland için ilk maçına çıktı. Yedek kulübesinde başladıktan sonra, Danimarka Superliga'da AGF'ye karşı 3-1 kaybettikleri maçta 87. dakikada Mathias Jensen'in yerine oyuna dahil oldu. 14 Ekim 2016'da Nelsson ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve A takım kadrosuna terfi etti. Nelsson, 2016/17 sezonunda Nordsjælland için 23 Lig maçında oynadı. Nelsson ilk iki lig maçını orta sahada oynadı, ancak daha sonra defansta oynamaya devam etti.

Copenhagen

5 Temmuz 2019'da Victor, FC Copenhagen'e transfer oldu ve 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. 11 Ağustos 2021'de Nelsson'ın Galatasaray'a satıldığı açıklandı. Nelson, Copenhagen için 63 Superliga maçı da dahil olmak üzere toplam 85 maça çıktı.

Galatasaray

11 Ağustos 2021'de 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig takımlarından Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Serbest kalma bedeli 25 milyon avro olarak belirlendi. Nelsson, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu