Galatasaray'da Erden Timur, takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Peki, Nelsson gidiyor mu? Nelson hangi takıma gidecek, bonservisi ne kadar?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı stoper Nelsson'un ayrılmak istediğini söyledi. Açıklamalar sonrası Nelson hangi takıma gidecek, bonservisi ne kadar, Nelsson gidiyor mu merak edildi.

NELSSON GİDİYOR MU?

Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği Victor Nelsson ile ilgili ise Erden Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Biz kalmasını istiyoruz. Giderse alternatiflerimiz hazır. Benimle görüştü dün. Gitmek istediğini ve hayalleri olduğunu söyledi. Sezon öncesi kampında benim misyonum sizin hayalleriniz gerçekleştirmek dedim.