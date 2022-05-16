Nelere zam geldi? SON DAKİKA! Şekere zam geldi mi? Çaya zam geldi mi? İşte zam gelen ürünler! - Haberler

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Nelere zam geldi merak ediliyor. Şekere zam geldi mi? Şekere ne kadar zam geldi? Çaykur, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından çaya zam yaptı. Sosyal medyada gündem olan zammın ardından vatandaşlar nelere zam geldi merak ediyor. Peki, Şekere zam geldi mi? Çaya zam geldi mi? Nelere zam geldi? İşte zam gelen ürünler haberimizde...

NELERE ZAM GELDİ?

Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 olurken, yeni fiyat listesi toptancılara gönderildi.

HAZİRANDA BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

ÇAY ZAMMI ENFLASYON SEPETİNE ETKİ EDECEK

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 7 LİRA OLDU

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3.87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130.8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

ŞEKERE ZAM GELDİ Mİ?

Şekere en son zaman 31 Mart 2022'de gelmişti. O zammın detayları:

Şekere yüzde 31 zam gelmişti. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

KAHVEYE ZAM MI GELDİ?

Ekim 2021'de 70 TL'den satılan kahve, Aralık 2021'de gelen zamla birlikte yüzde 100'lük artış sonrasında 140 TL'den satılmaya başlanmıştı. Bugün ise kahveye bir zammın daha geldiği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kahveye %20 oranında zam geldiği belirtiliyor.

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