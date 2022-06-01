Nelere zam geldi? SON DAKİKA! Bugün nelere zam geldi? İşte zam gelen ürün ve hizmetler! - Haberler

Nelere zam geldi? Üst üste gelen zam haberleri ardından vatandaşlar bugün nelere zam geldi merak etmeye başladı. Peki, Nelere zam geldi? Neye ne kadar zam geldi? İşte zam gelen ürün ve hizmetler haberimizde...

NELERE ZAM GELDİ?

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerindeki TMO'nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını ve çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında satılacağını söyledi. Fırıncılar sadece una gelen zammı ekmek fiyatlarına yansıtsalar dahi önümüzdeki günlerde en kötü hesapla ekmeğe yüzde 53 zam gelecek. Böylece ekmek fiyatı 5 TL'nin üzerine çıkacak.

"TAAHHÜT BUGÜN SON BULUYOR"

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Ulusoy, TMO'nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO'nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL'lik fiyatta 260 TL'ye denk gelen un çuvalı, bugün Borsalarda işlem gören fiyatları baz alarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Reuters'ta yer alan rapora göre, Türkiye'de gıda fiyatlarında 2020 yılından bu yana yüzde 136 yükseliş yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası kırılan tedarik zinciri fiyatları desteklerken analistler, "Buğday ithalatının neredeyse yarısını Ukrayna ve Rusya'dan yapan birçok ülke için yıkıcı sonuçlar doğurabilir" diyerek uyarıda bulundu.

DOĞAL GAZA ZAM GELDİ!

Doğal gaza yapılan zammın ardından, bir zam da elektrik fiyatlarına yansıtıldı. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise yüzde 25 zamlandı.

MESKENE YÜZDE 15 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak tespit edildi.

BİR ZAM DA DOĞAL GAZA GELDİ

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

ELEKTRİĞE ZAM!

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

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