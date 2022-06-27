Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın yayında yer almaması merak konusu oldu. Gelişme sonrası Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim merak edildi.

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ SUNUCUSU KİM?

BUugün iseNeler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç ile ekrana geldi.

İNCİ BAKRAÇ KİMDİR?

İnci Bakraç Tunç, 2004 yılından bu yana medya sektöründedir.

Hürriyet Gazetesi, Show Tv, Fox Tv, Akşam Gazetesi gibi bir çok medya organında sunuculuk/spikerlik ve editörlük yaptı.

Son olarak Neler Oluyor Hayatta sunuculuğu yapmaktadır.

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