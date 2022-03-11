Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural'ın programı neden yok? 11 Mart Kanal D Nur Tuğba Namlı nerede? Kanal D yayın akışı

Neler Oluyor Hayatta neden yok sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta, bugün yayın akışından çıkarıldı. Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Kanal D ekranlarının en sevilen sabah programlarından Neler Oluyor Hayatta, 11 Mart cuma günü yayınlanmadı. Programın sunucularından Hakan Ural'dan konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Hakan Ural'ın programı neden yok?

KANAL D YAYIN AKIŞI

Sihirli Annem. 07:00

Neler Oluyor Hayatta? 09:00.

Yaprak Dökümü 11:00.

Gelinim Mutfakta. 13:00.

Arka Sokaklar. 16:00.

Kanal D Ana Haber. 18:45.

Arka Sokaklar. 20:00.

Üç Kız Kardeş 00:15.

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta yayın akışında yer alıyor ancak bugün ekranlara gelmedi. Açıklama, Hakan Ural'dan geldi. Hakan Ural, kar nedeniyle kanala ulaşamadığını belirtti.

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