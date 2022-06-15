Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural programda neden yok? Neler Oluyor Hayatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk oldu! Neler Oluyor Hayatta c

Neler Oluyor Hayatta programı her sabah Kanal D ekranları ile seyircisiyle buluşuyor 15 Haziran Çarşamba günü Hakan Ural, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile "Tüm acil numaralar 112'de toplandı" konusu konuşuldu. Neler Oluyor Hayatta neden yok ve Hakan Ural programda neden yok soruları gündeme geliyor. Neler Oluyor Hayatta neden yok? Hakan Ural programda neden yok? Neler Oluyor Hayatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk oldu! Neler Oluyor Hayatta canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

NELER OLUYOR HAYATTA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KONUK OLDU!

Neler Oluyor Hayatta programı her sabah Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Neler Oluyor Hayatta programın konuğu bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Hakan Ural ile gerçekleşen röportaj da "Tüm acil numaralar 112'de toplandı" konusu konuşuldu.

NELER OLUYOR HAYATTA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem