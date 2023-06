Neler Oluyor Hayatta canlı izle! 16 Haziran 2023 Neler Oluyor Hayatta canlı izleme linki! Neler Oluyor Hayatta full izle!

Kanal D ekranının sevilen programı Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün seyircisi ile buluşuyor. Neler Oluyor Hayatta canlı izle! 16 Haziran 2023 Neler Oluyor Hayatta canlı izleme linki! Neler Oluyor Hayatta izle! ! Neler Oluyor Hayatta full izle!

NELER OLUYOR HAYATTA

Neler Oluyor Hayatta, hayata dair her şeyi konuşmak için Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de!

NELER OLUYOR HAYATTA CANLI İZLE!

NELER OLUYOR HAYATTA NE ZAMAN?

Neler Oluyor Hayatta programı hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de!

NELER OLUYOR HAYATTA CANLI İZLE!

HAKAN URAL

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır.

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmemiştir. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyamış, elektrikçide çalışmış ve su satarak geçimini sağlamıştır.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi.İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Çiftin evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunmaktadır. Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri Hakan Ural sattı. Çift 1999 yılında boşandı.

Hakan Ural 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı daha vardır.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

NUR TUĞBA NAMLI

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı, 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. İkizler burcu olan güzel sunucunun boyu 1.65 cm, kilosu ise 54 kg'dır. Tam ismi Nur Tuğba Algül Namlı'dır.

Üniversiteye kadar Mersinde yaşayan başarılı isim Üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Nur Tuğba Algül Namlı üniversite döneminin ardından Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve burada tanınarak meşhur oldu.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama" programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.