Her sabah izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programını ekranda göremeyen izleyiciler Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok? Neler Oluyor Hayatta bitti mi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok?

NELER OLUYOR HAYATTA BUGÜN NEDEN YOK?

Her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta yayın akışında yer alıyor ancak bugün ekranlara gelmedi. Yayın akışında Seversin dizisi tekrar bölümü yer aldı.

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