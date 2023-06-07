Nejla Kurul kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eğitim Sen Başkanı Nejla Kurul'un hayatı ve biyografisi!

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Nejla Kurul kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor? Nejla Kurul ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nejla Kurul geliyor. Peki, Nejla Kurul kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nejla Kurul'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NEJLA KURUL KİMDİR?

Nejla Kurul, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı'dır.

Nejla Kurul, 1963 Kayseri doğumlu. Çocukluğu ve ilk gençliği Eskişehir, İstanbul, Konya ve Almanya'da (Kronach-Nürnberg) geçti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nü 1985'te bitirdi. Aynı üniversitede öğretim üyesi olarak otuz yıl çalıştı. 1994 yılında kurulmuş olan ancak 2001 yılında kendini feshederek Eğitim Sen'e katılan Öğretim Elemanları Sendikası'nda (ÖES) bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Wisconsin Üniversitesi'nde bir yıl (2000-2001) konuk öğretim üyesi olarak bulundu ve yükseköğretimin siyasal ekonomisi konusunda araştırmalar yaptı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu'nda bir dönem çalıştı.

Nejla Kurul, Küreselleşme ve Üniversiteler, Adnan Gümüş ile birlikte Bologna Süreci Kime Hizmet Ediyor? Eğitim Finansmanı ve çok yazarlı KHK Öyküleri, Başka Bir Eğitim Hikâyesi Bireyin Gelişimi Toplum ve Doğa Etkileşimi Üzerine Sorgulamalar kitaplarının yazarı, Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar adlı kitabın yazarı ve editörüdür. Çok sayıda akademik dergi yanında, eğitim, bilim ve siyaset dergilerinde makaleleri yayımlandı. Gazetelerde ve internet haberciliği yapan mecralarda yazılar yazdı. 7 Şubat 2017 tarihinde barış imzacısı olması nedeniyle 686 sayılı KHK ile yüzlerce meslektaşı ile birlikte üniversiteden ihraç edildi. 2020 11. Olağan Genel Kurulu'nda seçilerek Eğitim Sen Genel Başkanı olarak göreve geldi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nejla Kurul'un Twitter'da 21 bin takipçisi bulunmaktadır.