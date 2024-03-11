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Nejdet Alavi kimdir? Memleket Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Nejdet Alavi kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Nejdet Alavi kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi, İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayını belirledi: Nejdet Alavi. Alavi'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise merak konusu oldu.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı ise Nejdet Alavi. Nejdet Alavi kimdir? Nejdet Alavi nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NEJDET ALAVİ KİMDİR?

Mali müşavir olduğu bilinen Nejdet Alavi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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