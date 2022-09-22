Nejat İşler, kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişiyle tartıştıktan sonra şahsa yumruk attı. Olaylı gecenin ardından Nejat İşler'in sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Nejat İşler sevgilisi kim? Nejat İşler'in yeni sevgilisinin adı ne? İşte detaylar...

Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla adından söz ettiren Nejat İşler, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karışan Nejat İşler, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlenerek yumruk attı. Olaylı geçen gecenin ardından Nejat İşler'in sevgilisi araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Nejat İşler sevgilisi kim? Nejat İşler'in yeni sevgilisinin adı ne? Detaylar haberimizde...

NEJAT İŞLER SEVGİLİSİ KİM?

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlenerek yumruk attı.Ünlü oyuncunun arkadaşlarına "Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam" dediği öğrenildi.