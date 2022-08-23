Neftlix Fatih Terim Belgeseli! (VİDEO) Netflix Fatih Terim Belgeseli Tarih Duyurusu Yapıldı

Netflix tarafından daha önce İmparator lakabı ile bilinen teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Merakla beklenen belgeselin Netflix'teki yayınlanma tarihi belli oldu. Neftlix Fatih Terim Belgeseli videosu merak ediliyordu.

Neftlix Fatih Terim Belgeseli! Netflix tarafından daha önce İmparator lakabı ile bilinen teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Merakla beklenen belgeselin Netflix'teki yayınlanma tarihi belli oldu. Neftlix Fatih Terim Belgeseli videosu merak ediliyordu. İşte Fatih Terim belgeseli yayınlanma tarihi!

NETFLİX FATİH TERİM BELGESELİ

Netflix'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fatih Terim belgeseli 15 Eylül'de yayınlanacak.

İşte, Netflix'in Fatih Terim belgeseli ile ilgili yaptığı paylaşım:

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te.