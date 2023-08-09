Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman?

9 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Neftçi Bakü- Beşiktaş maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Neftçi Bakü- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Neftçi Bakü- Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman?

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

9 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Neftçi Bakü- Beşiktaş karşılaşması saat 20:00'da İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve CBC Sport, S Sport Plus kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü- Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, CBC Sport, S Sport Plus kanalları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. CBC Sport, S Sport Plus kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ, NEFTÇİ BAKÜ MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın özel uçakla Azerbaycan'a gidecek ve maç öncesi son antrenmanını yapacak.