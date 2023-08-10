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Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 11'i! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ 11'LERİ

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 11'leri açıklandı. Peki Beşiktaş'ın 11'i belli oldu, açıkladı mı? İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 11'leri!

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Beşiktaş'ın 11'i! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 11'leri açıklandı. Peki Beşiktaş'ın 11'i belli oldu, açıkladı mı? İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 11'i haberimizde...

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ 11'LERİ

Neftçi Bakü; Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki

Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris-Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

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