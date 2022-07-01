Nefret rap sözleri! Arda Gezer feat. Şehinşah x Sali - Nefret şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Arda Gezer, Şehinşah ve Sali 'nin birlikte söyledikleri Nefret şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Arda Gezer feat. Şehinşah x Sali - Nefret şarkı sözleri nelerdir? Nefret sözleri nedir? İşte detaylar...
Arda Gezer feat. Şehinşah x Sali - Nefret şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ufuk Yıkılmaz ve Enes Sali ikilisine aittir.
NEFRET ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş Kısmı : Şehinşah & Sali]
Nefret! Gidin başımdan!
(Archie)
(Gezer on the beat)
Ağlama, ağlama; dayanamam sana, ağlama!
Olmasan da yanımda yok prob-lem
[Verse 1 Kısmı : Şehinşah]
Acaba bu yolda kaç arıza aldı?
Şarampole doğru yuvarlanıp çarptı
Kıymetini bil!
Hepsi senin: para, şan, şöhret, zenginlik
Ne ceza ne de şanstı
Kendi ellerimle kestim kendimle bağımı (O-oh-o-oh-oh)
Tüm hisleri tattım
Hayır, beni şaşırtamazsın tatlım!
Ardımda koca bir enkaz bıraktım
Gram si**mde olmadı menfaat çarkın da
Kanımda k**o ve e**ar krallığı
Slayt gibiydi çok anı, destanlaştı
En son ne zaman heyecanlandım, ha?
Var, sen yansın, sar; tüm soruları cevaplanmış say
Hasetten alem yansın
Dram arama burada mezbahadasın
H?y, bak bi' sağa bi' sola; etraf nasıl?
Dan Brown kitabı gibi tam her sayfası
Şehinşah'ın şifr?sini çözemez en kralı
Ağlama, ağlama; dayanamam sana, ağlama!
Pişman değilim hiçbirisinden, iyi ki nefretim ben!
Stil sahibi birey farklı diğerlerinden
"Biricik" der dinleyen
Adam Rap'le kafayı bozmuş
Flow, rhyme, lirik delirmiş!
O yüzden hiç ağlama, git gazla!
İmkansızı yap!
[Verse 2 Kısmı : Sali]
Mahvedip duruyorum eninde sonunda!
Sen sadece bana özelsin sandım
Yalan, yanlış yok; ben ölsem de bak sen kavuş'ca'n gibi
Parasını si**y'im alsana, bi' de sen isteyince anlarsın beni
Ne aile ne dostlarla konuşmak çok saçma gelir!
Ne aile ne dostlarla konuşmak çok saçma gelir!
İz bıraktı tam kalbime!
İstedim gözün girsin daha dibe!
Senden nefret ediyorum da niye?
''Bu benim hatam değil.'' diye kaç kere?
Dönük arkam sana, vuruldum dört yerimden!
İnsanı gömerler toprağa, derler ''Bu da cenazen''
Al cenazen karanlıkta!
Al duraktan kararlar ile
Günün ışığı bizsiz doğdu
Senden kalan da bi' nefret
Çıkar aklımdan beyaz yastıklar
Verilir sözler, p*ç olur aslında
Kar gibi yağar kan dolar ciğere
Arkadaş kalmadı, kaldırır boşa kadeh (Boşa kadeh)
[Çıkış: Sali & Şehinşah]
Nefret ediyorum senden!
Nefret ediyorum senden!
Nefret ediyorum senden!
Nefret ediyorum senden!
Nefret ediyorum senden!
Nefret ediyorum senden!
Senden!
Prob-lem
(Gezer on the beat)
Nefret!
(Gezer on the beat)
Nefret!