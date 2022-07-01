Nefret rap sözleri! Arda Gezer feat. Şehinşah x Sali - Nefret şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Arda Gezer feat. Şehinşah x Sali - Nefret şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ufuk Yıkılmaz ve Enes Sali ikilisine aittir.

NEFRET ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş Kısmı : Şehinşah & Sali]

Nefret! Gidin başımdan!

(Archie)

(Gezer on the beat)

Ağlama, ağlama; dayanamam sana, ağlama!

Olmasan da yanımda yok prob-lem

[Verse 1 Kısmı : Şehinşah]

Acaba bu yolda kaç arıza aldı?

Şarampole doğru yuvarlanıp çarptı

Kıymetini bil!

Hepsi senin: para, şan, şöhret, zenginlik

Ne ceza ne de şanstı

Kendi ellerimle kestim kendimle bağımı (O-oh-o-oh-oh)

Tüm hisleri tattım

Hayır, beni şaşırtamazsın tatlım!

Ardımda koca bir enkaz bıraktım

Gram si**mde olmadı menfaat çarkın da

Kanımda k**o ve e**ar krallığı

Slayt gibiydi çok anı, destanlaştı

En son ne zaman heyecanlandım, ha?

Var, sen yansın, sar; tüm soruları cevaplanmış say

Hasetten alem yansın

Dram arama burada mezbahadasın

H?y, bak bi' sağa bi' sola; etraf nasıl?

Dan Brown kitabı gibi tam her sayfası

Şehinşah'ın şifr?sini çözemez en kralı

Ağlama, ağlama; dayanamam sana, ağlama!

Pişman değilim hiçbirisinden, iyi ki nefretim ben!

Stil sahibi birey farklı diğerlerinden

"Biricik" der dinleyen

Adam Rap'le kafayı bozmuş

Flow, rhyme, lirik delirmiş!

O yüzden hiç ağlama, git gazla!

İmkansızı yap!

[Verse 2 Kısmı : Sali]

Mahvedip duruyorum eninde sonunda!

Sen sadece bana özelsin sandım

Yalan, yanlış yok; ben ölsem de bak sen kavuş'ca'n gibi

Parasını si**y'im alsana, bi' de sen isteyince anlarsın beni

Ne aile ne dostlarla konuşmak çok saçma gelir!

Ne aile ne dostlarla konuşmak çok saçma gelir!

İz bıraktı tam kalbime!

İstedim gözün girsin daha dibe!

Senden nefret ediyorum da niye?

''Bu benim hatam değil.'' diye kaç kere?

Dönük arkam sana, vuruldum dört yerimden!

İnsanı gömerler toprağa, derler ''Bu da cenazen''

Al cenazen karanlıkta!

Al duraktan kararlar ile

Günün ışığı bizsiz doğdu

Senden kalan da bi' nefret

Çıkar aklımdan beyaz yastıklar

Verilir sözler, p*ç olur aslında

Kar gibi yağar kan dolar ciğere

Arkadaş kalmadı, kaldırır boşa kadeh (Boşa kadeh)

[Çıkış: Sali & Şehinşah]

Nefret ediyorum senden!

Nefret ediyorum senden!

Nefret ediyorum senden!

Nefret ediyorum senden!

Nefret ediyorum senden!

Nefret ediyorum senden!

Senden!

Prob-lem

(Gezer on the beat)

Nefret!

(Gezer on the beat)

Nefret!