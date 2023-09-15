Nefise Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Nefise Karatay Survivor'a mı katılıyor? Nefise Karatay kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kimdir ve Nefise Karatay Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Nefise Karatay Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Nefise Karatay Survivor'a mı katılıyor? Nefise Karatay kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Nefise Karatay Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Nefise Karatay Survivor'a mı katılıyor? Nefise Karatay kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 NEFİSE KARATAY KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Nefise Karatay'ın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Karatay'ın en büyük hayalinden bahseden Acun Ilıcalı, "2023 Survivor şampiyonu Nefis Karatay Survivor 2024 All Star'da bizimle beraber olacak. Nefise'nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nefise Karatay, Survivor 2023'te Özgür Tetik ile finale kalmış ve en yüksek SMS'i alarak şampiyon olmuştu.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.