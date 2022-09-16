NEF stadyumu nerede? Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş!
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Galatasaray maçı nerede oynanıyor? NEF stadyumu nerede? Bugün oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor mücadelesine sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Dünya yıldızlarını izlemek isteyen binlerce taraftarın akın etmeye hazırlandığı maçın biletleri tükendi. Peki, NEF stadyumu nerede? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş!
Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Galatasaray'ın yıldızları sahaya iniyor. Evinde, Konyaspor'u ağırlayacak olan Aslan, bu akşam taraftarından büyük destek görmeye hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde biletler tükenirken, statta heyecanı yaşamak isteyen taraftarların en çok merak ettiği NEF stadyumu nerede? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş! soruları oldu. İşte NEF Stadyumu ve ulaşımı ile ilgili detaylar;
Nef Stadyumu konum olarak "Huzur Mh., Metin Oktay Caddesi, 34396 Sarıyer/İstanbul'dadır.
Nef Stadyumu, Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi sınırları içerisinde yer alır.
Seyrantepe durak, Sarıyer içindeki NEF Stadyumu konumuna en yakındır.
Stada en kolay ve en pratik ulaşım yolu Metro. Yenikapı – Hacıosman metro hattı kullanılarak Sanayi Mahallesi Metro durağında inilir. Buradan Seyrantepe Metro Hattına aktarma yapılarak Stada ulaşım sağlanır.
İstanbul Havalimanı Galatasaray Türk Telekom Arena Stadyumu'na yaklaşık 35-40 km uzaklıkta.
Avcılar'dan metrobüs,Mecidiyeköy'den Metro ile Sanayi Mahallesi-Seyrantepe durağından inip stada giden tren tercih edilebilir.
Bu Otobüs hatları Seyrantepe yakınından geçiyor: 27SE, 41ST, 65A.
Bu metro hatları Seyrantepe'ye gider: M2
Bu minibüs hatları Seyrantepe'ye gider: B-46
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