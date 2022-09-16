NEF stadyumu nerede? Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş!

Galatasaray maçı nerede oynanıyor? NEF stadyumu nerede? Bugün oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor mücadelesine sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Dünya yıldızlarını izlemek isteyen binlerce taraftarın akın etmeye hazırlandığı maçın biletleri tükendi. Peki, NEF stadyumu nerede? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş!

Galatasaray maçı nerede oynanıyor? Galatasaray'ın yıldızları sahaya iniyor. Evinde, Konyaspor'u ağırlayacak olan Aslan, bu akşam taraftarından büyük destek görmeye hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde biletler tükenirken, statta heyecanı yaşamak isteyen taraftarların en çok merak ettiği NEF stadyumu nerede? Ali Sami Yen Spor Kompleksi gidiş! soruları oldu. İşte NEF Stadyumu ve ulaşımı ile ilgili detaylar;

NEF STADYUMU NEREDE?

Nef Stadyumu konum olarak "Huzur Mh., Metin Oktay Caddesi, 34396 Sarıyer/İstanbul'dadır.

NEF STADYUMU HANGİ SEMTTE?

Nef Stadyumu, Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi sınırları içerisinde yer alır.

NEF STADYUMU HANGİ METRO DURAĞINDA?

Seyrantepe durak, Sarıyer içindeki NEF Stadyumu konumuna en yakındır.

NEF STADYUMUNA NASIL GİDİLİR?

Stada en kolay ve en pratik ulaşım yolu Metro. Yenikapı – Hacıosman metro hattı kullanılarak Sanayi Mahallesi Metro durağında inilir. Buradan Seyrantepe Metro Hattına aktarma yapılarak Stada ulaşım sağlanır.

NEF STADYUMU HANGİ HAVAALANINA YAKIN?

İstanbul Havalimanı Galatasaray Türk Telekom Arena Stadyumu'na yaklaşık 35-40 km uzaklıkta.

AVCILARDAN NEF STADYUMUNA NASIL GİDİLİR?

Avcılar'dan metrobüs,Mecidiyeköy'den Metro ile Sanayi Mahallesi-Seyrantepe durağından inip stada giden tren tercih edilebilir.

SEYRANTEPE HANGİ OTOBÜS GİDER?

Bu Otobüs hatları Seyrantepe yakınından geçiyor: 27SE, 41ST, 65A.

SEYRANTEPE HANGİ METRO GİDER?

Bu metro hatları Seyrantepe'ye gider: M2

SEYRANTEPE HANGİ MİNİBÜS GİDER?

Bu minibüs hatları Seyrantepe'ye gider: B-46



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