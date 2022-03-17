UEFA Avrupa Ligi 17 Mart GS- Barca maçına ev sahipliği yapacak olan, NEF stadyumu kaç kişilik ve kapasitesi ne kadar merak ediliyor. NEF stadyumu kapasitesi kaç, kaç kişi var araştırılıyor. NEF stadyumu kapasitesi kaç? Kaç kişi var? Detaylar haberimizdedir…

NEF STADYUMU KAPASİTESİ KAÇ?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı stadyumdur. Galatasaray'ın iç sahadaki futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Nef Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.223 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur.

İlk olarak 1996 yılında gündeme gelen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle yapılamayan ve sonrasında yeri değiştirilen projenin temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. O dönem Şişli'ye bağlı olan günümüzde ise Sarıyer sınırlarında bulunan birbiri ardına dizili üç tepeden Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Nef Stadyumu 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu. Türk Telekom'un sponsorluk sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 12 Ekim 2021'de Nef, stadyumun yeni sponsoru oldu.

Nef Stadyumu toplamda 198 loca ve 4500'den fazla VIP koltuğuna sahiptir. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs 2019 tarihinde ligde oynanan ve 51.578 seyircinin izlediği karşılaşma stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu.

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