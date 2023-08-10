Ulusal liginde ve Avrupa sahnesinde dikkatleri çeken Neftçi Bakü (NEF), ülkemizde de araştırılan futbol takımlarından biri haline geldi. Peki, NEF hangi takım? NEF ligde oynuyor?

NEFTÇİ BAKÜ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Teknik direktör: Adrian Mutu

Arena/Stadyum: Bakcell Arena

Lig: Azerbaycan Premier Ligi

Sahip: SOCAR

Neftçi Bakü (Azerice: "Neftçi" Peş?kar Futbol Klubu), Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. Tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. Neftçi takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 9 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na, 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012-13 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki oyunun sonucuna göre 4-2 yenerek yarışın grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur. Takım iç saha maçlarını Neftçi Arena'da oynamaktadır.

Kulüp ayrıca Avrupa Kulüp Derneği'nin (ECA) asil üyesidir.