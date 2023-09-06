Nef Arsa, Türkiye genelindeki arsa portföyünü tanıtmak için Gaziantep'te yeni bir satış ofisi açıyor

Nef Arsa, değerli lokasyonlarda hayata geçirdiği arsa projeleriyle adından söz ettirirken, şimdi de Türkiye'nin her yerindeki arsa portföyünün tanıtım ve satış operasyonları yürütmek üzere Gaziantep'te bulunan yeni satış ofisini hizmete açıyor.

Nef Arsa, değerli lokasyonlarda hayata geçirdiği arsa projeleriyle adından söz ettirirken, şimdi de Türkiye'nin her yerindeki arsa portföyünün tanıtım ve satış operasyonları yürütmek üzere Gaziantep'te bulunan yeni satış ofisini hizmete açıyor.

Nef Arsa'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin ticaret merkezi İncilipınar Bulvarı'nda yükselen satış ofisi, Nef Arsa'yı daha geniş kitlelere ulaştırma misyonu taşıyor.

Sakarya'dan Assos'a, Beynam'dan Kaz Dağları'na, Çanakkale Köseler'den Dikili'ye, Nef Arsa'nın geniş ve çeşitli proje yelpazesi, Gaziantep satış ofisi aracılığıyla tanıtılıyor. Her bir proje, o bölgenin benzersiz doğası ve potansiyeliyle öne çıkarken, Nef Arsa'nın yaratıcı yaklaşımıyla buluşuyor. Gaziantep'teki yeni satış ofisi, yatırımcıları bekleyen fırsatlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, yatırım yapmak isteyen müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için Anadolu'nun bir çok şehrinde yeni ofisler açtıklarını belirterek, "Nef arsa ürünlerine çok yüksek bir talep olduğunu biliyoruz ve müşterilerimize en iyi servis deneyimini yaşatmak için Anadolu şehirlerinde ve Avrupa'da Türklerin yaşadığı bölgelerde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Dikili'den, Çanakkale Assos'a, Ankara Beynam'dan, Sakarya'ya çok geniş alanda bir portföyümüz var. Bu portföyü Türkiye genelinde arsa yatırımcıları ile buluşturabilmek için Nef Arsa olarak farklı lokasyonlarda hizmet veriyoruz. Bugün de en yeni ofisimizi Gaziantep'te açtık. Yine bu ay içinde, Köln ve Berlin bayilerimiz satışa başladı. Çok yakın zamanda Diyarbakır Nef Arsa ofisini, yıl sonuna kadar da planladığımız Türkiye ve Avrupa'daki farklı şehirlerde yeni Nef Arsa ofislerimizi hayata geçireceğiz, Türkiye ve Avrupa'da 100'e yakın satış noktasında tüketiciler, Nef Arsa ürünlerine ulaşılabilir olacak." ifadelerini kullandı.

Nef Arsa, arsa piyasasına sadece kuralları değiştiren bir yenilik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda 'paylaşım modeli' ile yatırıma yeni bir bakış açısı da getiriyor. Çanakkale'den bir arsa alan kişiye, Nef Arsa portföyü içinde bulunan Sakarya, Ankara ya da İzmir'deki arsaları da kullandırarak yatırımcısına, 'Kışın birini, yazın diğerini' kullanma fırsatı sunuyor. Nef'in patentli tasarımı Fold Village üniteleriyle hem şehir hayatının avantajları hem de doğal hayatın ayrıcalıkları ulaşılabilir hale getirilirken, eğitimden sağlığa, spordan sanat faaliyetlerine ve eğlenceye kadar birçok alanda hayat kalitesinin de artırılması hedefleniyor.

Sakarya, Assos, Ankara Beynam, Kaz Dağları, Çanakkale Köseler, Lüleburgaz ve Dikili arsalarında satışlar devam ederken, tüm Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 10 peşinat, yüzde 0,99 faizli banka kredisi fırsatı ve 24 aya varan vade seçeneklerinden yararlanarak hayalinizdeki doğal yaşama sahip olmak mümkün oluyor.

Nef Arsa'da doğayla iç içe, huzurlu ve mutlu bir yaşam kurma olasılığına müstakil bir evde yaşamanın özgürlüğünü de ekleniyor. Nef Arsa, modüler ev sistemlerinin Nef mimari tasarım ve uygulama güvencesi ile gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.