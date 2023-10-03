Nef Arsa, Antalya'da yeni satış ofisini açtı

Nef Arsa, Türkiye'nin her yerindeki arsa portföyünün tanıtım ve satış operasyonları yürütmek üzere Antalya'da bulunan yeni satış ofisini hizmete açtı. Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından Nef, yüksek yatırım değerine sahip olan 'Nef Arsa'ları, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde yeni sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Nef Arsa, Türkiye'nin her yerindeki arsa portföyünün tanıtım ve satış operasyonları yürütmek üzere Antalya'da bulunan yeni satış ofisini hizmete açtı.

Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından Nef, yüksek yatırım değerine sahip olan "Nef Arsa"ları, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde yeni sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Nef Arsa, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Sakarya, Bursa ve Gaziantep'in ardından yeni ofisini Antalya'da açtı.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda misafirlerini ağırlayacak olan satış ofisi, Nef Arsa'yı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, AA muhabirine, yatırım yapmayı düşünen müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunma amacıyla Türkiye genelinde birçok şehirde yeni ofisler açtıklarını söyledi.

Nef Arsa'ya büyük bir talep olduğuna dikkati çeken Erkan, "Bugün Dikili'den Çanakkale Assos'a, Ankara Beynam'dan Sakarya'ya çok geniş alanda bir portföyümüz var. Bu portföyü Türkiye genelinde arsa yatırımcıları ile buluşturabilmek için Nef Arsa olarak farklı lokasyonlarda hizmet veriyoruz. Türkiye'de 30'uncu ofisimiz geçtik. Almanya'da ise 9'uncu ofisimiz açtık. Bizim için önemli bir lokasyon olan Antalya ofisimizi de açmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yeni Nef Arsa ofisleri açmayı hedefliyoruz. Böylece, Türkiye ve Avrupa genelinde 100'den fazla satış noktasında, tüketicilere Nef Arsa ürünlerini ulaştırarak, arsa konusunda doğru yatırımı yapmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Antalya'nın popülasyonu açısından Türkiye'nin en kalabalık beşinci kenti olduğunu ve şehrin konut satışlarında İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Erkan, ileri zamanlarda portföylerine Antalya'dan da arsalar eklemek istediklerini ifade etti.

Nef Arsa'nın arsa piyasasına sadece kuralları değiştiren bir yenilik getirmekle kalmayıp, aynı zamanda "paylaşım modeli" ile yatırıma yeni bir bakış açısı da getirdiğini anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'den bir arsa alan kişiye, Nef Arsa portföyü içinde bulunan Sakarya, Ankara ya da İzmir'deki arsaları da kullandırarak yatırımcısına, 'Kışın birini, yazın diğerini' kullanma fırsatı sunuyor. Nef'in patentli tasarımı Fold Village üniteleriyle hem şehir hayatının avantajları hem de doğal hayatın ayrıcalıkları ulaşılabilir hale getirilirken, eğitimden sağlığa, spordan sanat faaliyetlerine ve eğlenceye kadar birçok alanda hayat kalitesinin de artırılması hedefliyoruz. Sakarya, Assos, Ankara Beynam, Kaz Dağları, Çanakkale Köseler, Lüleburgaz ve Dikili arsalarında satışlar devam ederken, tüm Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 10 peşinat, yüzde 0,99 faizli banka kredisi fırsatı ve 24 aya varan vade seçeneklerinden yararlanarak hayalinizdeki doğal yaşama sahip olmak mümkün oluyor."

Erkan, Nef Arsa ile modüler ev sistemlerinin Nef mimari tasarım ve uygulama güvencesi ile gerçekleştirilmesini de mümkün kıldığını kaydetti.