Nedim Urhan kimdir? Nedim Urhan neden öldü? Nedim Urhan ölüm sebebi ne?

İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan hayatını kaybetti. Nedim Urhan'ın ölümünün ardından hayatı ve ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Nedim Urhan kimdir? Nedim Urhan neden öldü? İşte detaylar...

Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nedim Urhan'ın vefat haberinin ardından hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Doç. Dr. Nedim Urhan'ın ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Nedim Urhan kimdir? Nedim Urhan neden öldü?

NEDİM URHAN KİMDİR?

Nedim Urhan, 1935 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Artvin'de tamamlayan Nedim Urhan, İmam Hatip Okulunu okumak üzere İstanbul'a gelmiştir. Yüksek İslam Enstütüsü'nü tamamlayan Urhan, Türkiye'nin çeşitli illerinde İmam-Hatiplik ve öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atanmış ve buradan 2002 yılında emekli olmuştur.

NEDİM URHAN NEDEN ÖLDÜ?

İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan hayatını kaybetti. Urhan'ın cenazesi bugün ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınmasının ardından Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek.