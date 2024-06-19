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Nedim Bajrami hangi takımda, nerede oynuyor? Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Nedim Bajrami kimdir?

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İtalya Serie A'da top koşturan Arnavutluk'un EURO 2024'te dikkat çeken futbolcuları arasında yer alan Nedim Bajrami nerede oynuyor merak ediliyor. Peki, Nedim Bajrami hangi takımda oynuyor?

Nedim Bajrami nerede oynuyor? İtalya Serie A'da top koşturan Arnavutluk'un EURO 2024'te dikkat çeken futbolcuları arasında yer alan Nedim Bajrami nerede oynuyor merak ediliyor. Peki, Nedim Bajrami hangi takımda oynuyor? Detaylar...

NEDİM BAJRAMİ NEREDE OYNUYOR?

Nedim Bajrami, şu anda İtalya Serie A takımlarından US Sassuolo'da forma giymektedir. 2023 yılında Empoli'den Sassuolo'ya transfer olan Bajrami, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orta saha mevkisinde görev alan Bajrami, hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkılar sağlıyor.

Futbol kariyerine İsviçre'nin Grasshopper takımında başlayan Bajrami, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2019 yılında İtalya Serie B ekiplerinden Empoli'ye transfer olmuştur. Empoli'de geçirdiği başarılı sezonların ardından, 2023 yılında Serie A'nın köklü kulüplerinden Sassuolo'ya transfer olmuştur.

Milli Takım Kariyeri

Arnavut asıllı İsviçre doğumlu olan Bajrami, milli takım tercihini Arnavutluk'tan yana kullanmıştır. Arnavutluk milli takımında da forma giyen Bajrami, EURO 2024'te de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İtalya Serie A Milli Takım Futbol İtalya Gündem Haberler

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