18:57'de televizyonlarda ve telefonlarda çalan siren vatandaşları korkuttu ve arama motorlarında Neden siren çaldı? 12 Kasım neden siren çalıyor? Deprem mi oldu? aramasını yaptı. Vatandaşı korkutan sirenin nedeni haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Neden siren çaldı? sorusu aratılıyor. Vatandaşı korkutan siren sesinin ardından arama motorlarında deprem mi oldu? sorusu aratıldı. Peki, Neden siren çaldı? 12 Kasım neden siren çalıyor? Deprem mi oldu? İşte merak edilenler....

NEDEN SİREN ÇALDI?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.

DEPREM Mİ OLDU?

Afad son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NE KADAR SÜRECEK?

Deprem tatbikatının 30 saniye sürmesi bekleniyor.

12 KASIM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu. Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirterek şöyle devam etti: "Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, çökeceğiz bir sandalyenin ya da bir masanın yanına. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Bunun tatbikatını saat 18.57'de yapacağız. Radyolar, televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecek. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu. HAY Sistemi üzerinden birkaç dakika tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak."

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Muhabere Sistemi (GAMUS) ile ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Soylu, polis ve jandarma telsizlerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasını sağlayan sistemi savunma sanayine devrettiklerini aktardı. Soylu, "Hem kırsalda hem de şehirlerde bu iki telsizi, bir afet anında Türkiye'ye bir nükleer saldırı anında ve savaş anında birbiriyle konuşturabilecek alt yapıyı oluşturduk." bilgisini verdi.