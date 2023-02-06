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Neden sela okunuyor? Şu an hangi ezan okunuyor? Sela neden okunur?

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Neden sela okunuyor? Şu an hangi ezan okunuyor? Sela neden okunur?

Akşam ezanın ardından camilerden ezan sesinin duyulmasının ardından Neden sela okunuyor? sorusu araştırılıyor. Peki, Neden sela okunuyor? Şu an hangi ezan okunuyor? Sela neden okunur? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. Akşam ezanın ardından camilerden ezan sesinin duyulmasının ardından Neden sela okunuyor? sorusu araştırılıyor. Peki, Neden sela okunuyor? Şu an hangi ezan okunuyor? Sela neden okunur? Detaylar haberimizde...

NEDEN SELA OKUNUYOR?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremlerin ardından ülke genelinde akşam ezanından sonra sela okunacaktır.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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