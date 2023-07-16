15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılında tüm yurtta camilerden sela okundu. Vatandaşlar sela ile ilgili, Neden sela okunuyor? 15-16 Temmuz gece sela okunacak mı? Sela hangi durumlarda okunur? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Sela nedir, ne demek? Gece sela okunur mu? Hangi durumlarda sela okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

NEDEN SELA OKUNUYOR? 15-16 TEMMUZ SELA OKUNACAK MI?

15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında tüm yurtta camilerden sela okundu. Birçok camide 15 Temmuz'da sela okundu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programları Hain darbe girişiminin 7. yılında 15 Temmuz Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı. Programlarda 7 yıl önce darbe gecesi sabahın ilk ışıklarına kadar susmayan selalar ile milli birlik çağrısı yapılmış ve darbeye karşı çıkılmıştı. Hain darbe girişiminin 7'nci yılında tekrar camiilerden selalar okundu. Şehitler için dualar edildi.

SELA NEDİR, NE ZAMAN OKUNUR?

Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu vesselâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."

Salâ, Hz. Peygambere (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Hz. Peygambere (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzâb, 33/56; Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde câmilerde salâ okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok salâ metni var olagelmiştir.

Sonuç itibarıyla dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.

İlk sala ise Miladi 1300 yılında Memlüklü Sultan Melik'ün Nasır tarafından verilmiştir. Bu sala Cuma namazı öncesinde verilmekteydi. 1389 yılında Melikü's Salih b. Eşref akşam ezanı hariç bütün ezanlardan sonra sala verme emri vermiştir.

Sala Dilkeşhaveran makamında okunmaktadır. Genellikle vakit namazının makamına uygun şekilde okunmaktadır.

Sala adeti de ezan gibi iki müezzin tarafından icra edilmektedir. Günümüzde ise kandillerde, Cuma namazı öncesinde ve cenaze bildirimi esnasında okunmaktadır.

SELA'NIN ARAPÇA OKUNUŞU

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

SELA'NIN TÜRKÇE ANLAMI

Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.