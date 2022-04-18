Neden Purevision 2 HD Lens Tercih Etmelisiniz?

Her geçen gün markasını öne taşımak için özellikle göz sağlığı alanında yeniliklere imza atan bu markanın, en gözde serisi Purevision 2 HD, birçok göz sorunları için aynı anda düşünülmüş bir lens serisidir. Uzağı veya yakını göremeyen bireylerde özgüvensizlik, memnuniyetsizlik gibi lensten kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Purevision HD bu sorunları ortadan kaldırmak için mükemmel bir konfora ve görüşe sahip olmanızı sağlar. Artık her şey daha net ve daha canlı gözükür.

Mükemmel Oksijen Geçirgenliği ile Konforlu Görüş

Gözümüz oksijen sayesinde nemli kalır ve sağlıklı bir şekilde görmeye devam eder. Lens kullanıldığında gözün oksijen alma tabakası kapanacağı için lensin oksijen geçirgenliği oldukça önem arz eder. Purevision 130 Dk/t geçirgenlik ile gözlerin hava almasını en üst düzeyde sağladığı için lens rahatsız etmez ve konforlu bir görüş sağlar. Lider lens markalarından Bausch Lomb ürettiği özel seri Purevision 2 HD ile, hastaların lens yokmuş gibi hissetmesini sağlayarak üstün görme sunar. Merceği kaplayan ve rahatsızlıkları ortadan kaldıran bu lens, uzak ya da yakın görüşü en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olur.

Yuvarlatılmış ince kenar yapısı, parlama ve harelenme hislerini yüzde sıfıra kadar indiren bu seri, lens dünyasının yeni idolü gibi duruyor. Görme konusunda farkında olmadıkları sorunları bu lens ile farkına varan hastalar, %75 oranla düşük ışıkta bile görüş yetilerinin arttığını belirtiyor. Gözleriniz rahat nefes alsın, lensiniz kendini hissettirmesin diye üretilen Purevision 2 HD ile net görüşünüzü HD tadında yaşayın.

Astigmatlar İçin Özel Üretim

Uzak ve yakın problemleri olanlar dışında astigmat problemi olanların sıkıntıları daha gözle görülür şekildedir. Odaklanmada zorluk yaşayan ve net görüşleri her daim bulanık olan astigmatlar için özel üretilen Purevision 2 HD, netliği öncelik haline sunuyor. Göz hareketlerini ve aktif görme yeteneğini sınırlarda yaşatan Purevision 2 HD for Asrigmatism, astigmat sorunu olanlar için muhteşem bir seçenek. İnce lens tasarımı ile gözde fazlalık yaratmayan ve Comfort Moist teknolojisi ile ultra hava alan lens, mükemmel bir konfor sağlıyor. Göz doktorlarının belirttiği rakamlara göre 10 hastadan 9'u Purevision ile olağanüstü bir görüşe sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Gerçek manada netlik kazanmak isteyen astigmatların tercihi, Purevision 2 HD, lens deneyimini bir adım öteye taşıyarak, bulanık görmenin geçmişte kalmasını sağlıyor. Purevision ile artık tabelaları net okumak, ışıkta gözleri kısmak zorunda kalmamak hayal değil, gerçek.

Prespiyoplar İçin İncelikli Tasarım

Göz problemleri içerisinde en az bilineni fakat aynı zamanda oldukça zorlayıcı olan prespiyopi, yakını görememe sorunu olarak bilinir. Genellikle 40 yaşa doğru ortaya çıkan bu hastalık, yakını görmede zorluk yaşamak olsa da aslında ekstra olarak odaklanma problemini de beraberinde getirir. Herkesin ihtiyacını düşünen Bausch Lomb, Purevision 2 HD serisinde prespiyoplar için özel üretim de sağlamıştır. Özel nem geçirgenliği, ince tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde Purevision ile artık gerçek anlamda görmek oldukça kolaydır. Multifocal lensler olarak da tanımlanan Purevision 2 HD for Presbyopia, aylık olarak dizayn edilmiş, mükemmel yapıdan oluşur. Uzak yakın problemini ortadan kaldıran lensler ile artık zorlu bir görüş yaşamaz, uzak ve yakını tek üründe birleştirirsiniz. Cazip fiyat avantajlarıyla çoklu alım yapabilir, rahat görmenin keyfini Purevision 2 HD kalitesiyle yaşarsınız.