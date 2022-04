Neden Niğde'ye gitmeliyiz?

NİĞDE (Haberler.com) - Niğde; doğası, mutfağı ve güncel arkeolojik veriler ile de belgelendirilen şimdilik 10322 yıllık kesintisiz üzerinde yaşamın sürdüğü tarihi ile medeniyetlerin eserleriyle yaşatıldığı temiz, misafir sever ve bir o kadar da üretimi güçlü olan bir Anadolu şehrimiz.

Niğde'de neler, nelerde yenir?

Niğde'nin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere, tarihindeki kültürlerin çeşitliliğine paralel oldukça zengin bir mutfağı vardır. Gastronomi odaklı veya destekli turizme talebin her geçen gün arttığı günümüzde yöresel mutfağının reçeteleri de hızla işletmelerin menülerinde hak ettiği yeri almayı sürdürüyor.

Bor Söğürmesi

Niğde Bor Hilmibey Lokantası "Bor Söğürmesi"

Niğde'nin Bor ilçesinde yer alan Hilmibey lokantasında 3.kuşak Hilmi ERİÇ'İN elinden, tercihen öğlen olmadı akşam, mutlaka kasaptan uygun et varlığı teyit ettirildikten sonra ve yaklaşık iki saat odun ateşinde pişmesi beklenerek 2017 yılında Mahreç işareti alınan "Bor Söğürmesi" yenmelidir.

Niğde tava

Niğde Şehir lokantası – "Niğde Tava"

Orijinal reçetesinde Niğde-Bor arasında yer alan Sazlıca bölgesinde yetiştirilen "sazala domatesi" ile "sazala veya bor biberi" olan ve fırında pişirilen kuzu eti ve sarımsak ile de şenlendirilen dillere desten muhteşem lezzet "Niğde Tava" için Niğde Şehir Lokantası öğlen yemeği için öncelikli önerimdir.

Çamardı Dondurması

Ortada (Şu an Çamardı-Mahmatlı'da yaşayan) ilk işletmeci Hikmet Polat.

Günümüzde Çamardı ilçesinin Mahmatlı köyünde yaşayan Hikmet Polat ile 1981 yılında başlayan ilk dondurma dükkanının üzerinden 41 yıl sonrasında; şimdilerde, Türkiye genelinde Niğde Çamardı ilçesinin çeşitli köylerinden yaklaşık 8000 dondurma işletmecisi mevcut.

Niğde il merkezine gittiğinizde mutlaka başta elmalı, köfterli, patatesli gibi çeşitleri bulunan "Meşhur Çamardı Dondurma Yasin usta" olmazsa olmaz tadım yapmanız gereken işletmeler listenizde olsun, asla pişman olmazsınız. Ürünlerinin reçetelerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık bölümünden öğretim görevlisi Mevlüt Ölmez ile geliştiren İşletmeci ve Dondurma Ustası Yasin Körükçü 'nün sloganı "çıkın çıkın gelin dostlar".

Çamardı Dondurma işletmecisi Dondurmacı Ustası Yasin Kürkcü ortada

Kiçağaç Kelle Söğüş

Kiçağaç Kelle Söğüş 1859, kelle söğüş sunumu…

Türkiye genelinde meşhur olan hemen her kelle söğüşcü 1900lü yıllarda Akrendi, 2000 yılına kadar Kiçağaç, ondan sonrasında ise Yeşilova olarak anılan köyden çıkmadır. Niğde Merkez ilçeye bağlı bu köyden çıkan ve Niğde merkezde Hüseyin Çakmak tarafından büyük bir titizlik ve ustalık ile işletilen "Kiçağaç Kelle Söğüş 1859" siparişiniz ile hazırlanan yerken kendinizden geçeceğiniz tam bir lezzet tufanı adresi.

Kasap Yemekleri

"Can et", Chef Halil Ünlü ile

İl genelinde eskiden beri süregelen adetlerden birisi de kasaplara yöresel yemek siparişleri vermektir. Siz söğürme gibi, Niğde Tava gibi yemekleri kasaplara kişi sayısına göre sipariş eder, sonrasında da onların içeriğini hazırladıkları güveçte veya tepsideki yemekleri anlaşmalı oldukları fırınlarda odun ateşinde pişirterek size teslim etmelerini beklersiniz.

Niğde Can et işletmecisi ve babadan devraldığı kasaplığı ile Chef Halil Ünlü, tarafımdan test edilmiş, sizleri hayal kırıklığına uğratmayacak sihirli dokunuşları ile hazırladığı reçeteleri, sizin olası siparişlerinizi emin olun ziyafet sofralarına çevirecektir.

Neler Alınmalı, Nerelerden alınmalı?

Helvacı Osman 1932

Helvacı Osman 1932, 4.kuşak Yusuf Akbay ile…

Niğde yöresinde başta sabah kahvaltısı olmak üzere hemen her öğünde de Tahin ve tahin içerikli ürünler tüketilir. Tahin,kalsiyum açısından zengin olması sebebiyle kemik gelişimi, hafıza kuvvetlendirmesinde ek takviyelerin önde gelenlerindendir. Kışları tahinpekmez karışımı yemek dinç tutar ve üşümeyi engeller. Damar tıkanıklarını açar, hafıza kayıplarını ve unutkanlığı giderir.

4.kuşak olarak işin başında olan Yusuf Akbay'ın ailesi tarafından 1932 yılından beri işletilen Helvacı Osman'dan alacağınız helvanın size ve olası hediye olarak ileteceğiniz kişi veya kişilerin sağlığına vereceği katkı ile damaklarında yaşatacağı lezzet emin olun çok ama çok değerli olacaktır.

Niğde Tahinlisi

"Azmi Zengin Ustanın Tahinlisi" ile oğlu Soner Zengin…

Şehrin hemen her mahallesinde, köyünde tahinli pide tüketilir. Tahinin faydaları, atadan gelen sofranın başköşesindeki yeri her zaman çok değerli ve özel olmuştur.

Niğde'nin mahreç işaretli bir başka ürün olan "Niğde Tahinlisi", Niğde'deki adresi ise "Azmi Zengin Ustanın Tahinlisi", bir defa Niğde'de deneyimlediğinizde emin olun bağımlısı olacak, Niğde'den artık adresinize istemeye başlayacaksınız.

Yöresel Ürünler

"Çakmaklar gıda 1895", 6.kuşak İbrahim Çakmak ile

Niğde ili sınırları içerisinde üretilen ürünler ile belirlenen standartlarda üreticilerden toplanarak işlenen reçetelerden hazırlanan ürünlere Niğde'de gerekse sonrasında evinizde sahip olabilirsiniz.

1895 yılında İsmail Ağa tarafından kurulan ve şimdilerde 6.kuşak İbrahim Çakmak tarafından yönetilen Çakmaklar Gıda, yüksek kaliteli ve oturmuş ürünleri ile sizlere sağlıklı ve lezzetli ürün ve hizmetleri 127 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Sizlerin talep ve ihtiyaçlarınız için dün olduğu gibi bugün ve yarın da hazır. Yeter ki siz iletişime geçin.

Bor Bıçakları

"Bor Bıçakçısı Mehmet Ircı 1920", 4.kuşak Mehmet Ircı

Şimdilerde hemen her sektörde olan al-sat odaklı esnaflığa adeta yıllardır direnen her ne kadar çırak bulmakta, meslekte el verecek insan yetiştirmekte zorlansalar da ısrarla mesleklerini icra etmeye devam eden Bor bıçakçıları her türlü saygıyı ve övgüyü hakkediyorlar.

1920'den beri devam eden ve şimdilerde 4.kuşak Mehmet Ircı ile devam eden "Mehmet IRCI 1920" ile 1962 yılında mesleğe giren 1974 yılında dükkanını açan "Bıçakçı İhsan Binay" elişi, göznuru hemen herkesin sahip olmak isteyeceği bıçakların üreticileri. Kendinize veya sevdiklerinize alabileceğiniz nadide ürünlerin bence zirvesinde bu üreticilerin başyapıtları.

"Bor Bıçakçısı İhsan Binay 1962", İhsan Binay ile…

Nereleri görmeli

Aladağlar, Demizkazık

Çamardı ilçe çıkışından Demirkazık önünde…

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde 3757 m zirvesi ile Türkiye'nin kaya tırmanıştaki bir numaralı adresi, çevresinde ise muhteşem kanyon ve vadilerindeki yürüyüş rotalarıyla misafirlerini bekliyor.

Bolkarlar, Meydan Yaylası

Niğde Bolkar dağları, Meydan Yaylası

Niğde ili Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünden çıkılan 2500 rakımlı ters lale ve karlı pekmez için kar alınan bir o kadar da piknik ve mesire alanı olarak kullanılan karpuz çatlatan pınarları ile efsane meydan sizi gerçekten hem etkileyecek hem de dinlendirecek.

Ötmeyen Kurbağa Rana Holtzi

Toros kurbağası diğer adıyla "Rana Holtzi"

Dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan "Toros kurbağası" diğer adıyla "Rana Holtzi" Bolkar dağlarındaki Karagöl ve Çinigöl'de bulunuyor. Ortalama boyları 6-7,5 cm olan Toros kurbağaları 1999 yılından beri koruma altında olup dağcıların, bilim insanlarının ve turistlerinde oldukça ilgisini çekmektedir.

Tyana Ören Yeri ve Su Kemerleri

Niğde Bor Kemerhisar, Tyana Su Kemerleri

Bor ilçesi Kemerhisar beldesi sınırları içerisinde yer alan Tyana ören yerinin büyük bir kısmı mevcut yerleşimin altında bulunmakta.Bahçeli kasabasındaki Roma havuzu adıyla adlandırılan antik olimpik havuza da hayat veren kaynak suyunun roma devrinde yapılan kemerler ile taşınması sonucunda belde Kemerhisar ismini almış. Tarih öncesinden Hititler'in yıkılışına değin pek çok uygarlığa evsahipliği yapan Kemerhisar (Tyana), Hititler döneminde Tuwanuwa, Roma'da ise Tyana olarak adlandırılmaktadır. Tuwanuwa Geç Hitit Dönemi'nin başkentidir. Ünlü kral Warpalawa İ.Ö.738–715 yıllarında bu belde dehüküm sürmüştür. M.Ö.30-M.S. 395 yıllarını kapsayan Roma Dönemi'nde, Kemerhisar(Tyana) yoğun yapılaşma ile tarihinin en önemli evresini yaşadı. Antik kent saraylarla, tapınaklarla, su kemerleriyle ve yerleşim birimleriyle büyük ve stratejik bir kent konumuna geldi. Tyana'nın en parlak dönemi hiç kuşkusuz Roma Çağı olmuştur. Bu dönemde iki kez Güney Kapadokya Krallığı'nın başkentliğini yapmıştır. Ne dersiniz? Görmeye değmez mi?

Gümüşler Manastırı

Gümüşler Manastırı Dünyada tek tebessüm eden Meryem Ana

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte M.S. 8 ile 12. Yüzyılları arasında yapıldığı öngörülmektedir. Ülkemiz sınırlarındaki en büyük manastırlardan birisi olan ve Niğde'de en fazla turistin ziyaret ettiği nokta olan Gümüşler Manastırı kaya Kilisenin içine oyulmuştur. Dünyada tek olan "Tebessüm eden Meryem Ana ve Çocuk İsa" Freski burada yer alır. Mutlaka ziyaret edilecekler listenizde bence bu da olmalı.

Alaeddin Cami

Alaeddin Cami doğuya bakan kapısı…

Niğde'de 1223 yılında Niğde sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yapılan "Alaeddin Camii", doğuya bakan kapı üzerinde özellikle yaz aylarında 09:30-11:00 saatleri arasında oluşan gölge, "Taçlı Kadın Başı" siluetini ortaya çıkarmaktadır. Efsaneye göre yapının ustası, aşık olduğu ve onu hiç elde edemeyeceğini düşündüğü Niğde sancak beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir. İli ziyaret edenlerin önemli bir öz çekim noktasıdır desem yalan olmaz…

Şehit Ömer Halisdemir Türbesi

Niğde, Bor-Çukurca Beldesi Şehidimiz Ömer Halisdemir Türbesi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan, 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışma harekatının seyrini değiştiren şehidimizin türbesi, ülkemizi ve demokrasimizi sevenlerin ziyareti ve duasını bekliyor.

Evet, kutsal emanetlere bir dönem ev sahipliği yapan, 10000 yılın üstünde bir süre medeniyetlere mesken olan, Ulu önderimiz Atatürk'ün bizzat tüketmek için istediği(aşağıda Niğde İl Kültür ve turizm Müdürü Alper Göncü arşivinden Atatürk'e gönderilen Dermason Fasülye ve hançerli Suyu'nun teslim alındığına dair belge) ve kendi cebinden faturalarını ödediği (kalitesi Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in Niğde gezi notlarından 1955 tarihli aşağıdaki belgeden de anlaşılacağı üzere) Dermason fasülye, misket elma, hançerli suyunu topraklarından çıkaran, Gülek boğazıyla yüzyıllar boyu Anadolu'nun kilidi olan medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde Seni Çağırıyor…

Niğde KÜLTÜR VE turizm Müdürü Alper Göncü arşivinden

Atatürk'e gönderilen Dermason Fasülye ve hançerli Suyu'nun teslim alındığına dair belge

