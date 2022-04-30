Havai fişek neden patlatılıyor? Neden havai fişek patlatılıyor, ne kutlaması yapılıyor?

TRABZON (Haberler.com) - Neden havai fişek patlatılıyor? Evlerinde oturan vatandaşlarda dışarıdan gelen havai fişek seslerinin sebebini merak etti. Peki, Neden havai fişek patlatılıyor? Havai fişek neden patlatılıyor, ne kutlaması yapılıyor? Neden kutlama yapılıyor? İşte detaylar...

NEDEN HAVAİ FİŞEK PATLATILIYOR?

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşırken, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Cornelius ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunu biraz rölantiye alan bordo-mavililer, ilk yarı tüm kontrolü elinde tuttu. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor 51. dakikada Ndao ile skora dengeyi getirdi. Bu golden 5 dakika sonra ise Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. 62. dakikada ise sahneye Dorukhan Toköz çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Abdülkadir Ömür'ün asistinde topu ağlara gönderdi. Akdeniz ekibinde 80. dakikada Haji Wright skoru belirleyen isim oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

ABDULLAH AVCI KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki yaşadı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşadı. 34 oyunculu Trabzonspor kadrosunda 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde etti.

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