Necmi Kadıoğlu kimdir? Necmi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Necmi Kadıoğlu hangi partili?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Necmi Kadıoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Necmi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Necmi Kadıoğlu hayatı ve biyografisi! Necmi Kadıoğlu kimdir?

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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Necmi Kadıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Necmi Kadıoğlu kimdir? Necmi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Necmi Kadıoğlu hayatı ve biyografisi!

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilikler yaptı. 1992 ile 1993 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. "Sağlık nedenlerinden dolayı" olarak ilan edilen istifasının gerekçesinin ardında organize bir fuhuş ve şantaj operasyonu olduğu iddiası gündeme getirilmiştir.