Üye Girişi
Haberi Paylaş
Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildi mi? Necmi Kadıoğlu adaylıktan neden çekildi? Necmi Kadıoğlu yerine kim aday oldu?

Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildi mi? Necmi Kadıoğlu adaylıktan neden çekildi? Necmi Kadıoğlu yerine kim aday oldu?

Gündem Haberleri

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündeme geldi ve konuya ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildi mi? Necmi Kadıoğlu adaylıktan neden çekildi? Necmi Kadıoğlu yerine kim aday oldu?

AK Parti'de adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak düşünülüyorAK Parti'de adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak düşünülüyor
Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildiNecmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi
Listeden çıkarıldı mı? AK Parti'den milletvekili adayı olan Necmi Kadıoğlu hakkında bomba iddiaListeden çıkarıldı mı? AK Parti'den milletvekili adayı olan Necmi Kadıoğlu hakkında bomba iddia

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Peki, Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildi mi? Necmi Kadıoğlu adaylıktan neden çekildi? Necmi Kadıoğlu yerine kim aday oldu?

Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Kadıoğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Kadıoğlu bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini ifade etti. Kadıoğlu açıklamasında "Kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Peki adaylıktan çekilen Kadıoğlu'nun yerine listeye kim yazılacak? Haberler.com olarak kulislerden edindiğimiz bilgiye göre; Kadıoğlu'ndan boşalan listeye eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın ismi yazılacak.

Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Necmi Kadıoğlu Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title