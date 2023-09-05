Necmettin Cevheri, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Necmettin Cevheri hastalığı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Necmettin Cevheri neden öldü merak konusu oldu. Peki, Necmettin Cevheri öldü mü? Necmettin Cevheri neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukatlık, Çiftçilik, 2. (XIII.), 3. (XIV.), 4. (XV.), 5. (XVI.), 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Babası, Hacı Ömer Cevheri Kurtuluş Savaşı'nda Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında çok önemli rol aldı. Bu sebeple Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası'na hak kazandı. 1965'te Demokrat Parti'den Urfa milletvekili seçildi. Annesi Fatma Cevheri'dir. Oğlu İbrahim Cevher Cevheri 20. (XX.) Dönem Adana milletvekilliği yaptığından tarihte bir ilk olarak baba ve oğul aynı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Yeğeni Sabahattin Cevheri XXII. ve XXIII. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NECMETTİN CEVHERİ ÖLDÜ MÜ?

Necmettin Cevheri, 93 yaşında hayatını kaybetmiştir.