Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Necmettin Cevheri hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Necmettin Cevheri'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Necmettin Cevheri kimdir? Kaç yaşında, nereli? Necmettin Cevheri hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Necmettin Cevheri hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Necmettin Cevheri'nin hayatını araştırıyor. Peki, Necmettin Cevheri kimdir? Kaç yaşında, nereli? Necmettin Cevheri hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Necmettin Cevheri (30 Haziran 1930, Şanlıurfa - 5 Eylül 2023, Ankara), Türk siyasetçi.

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukatlık, Çiftçilik, 2. (XIII.), 3. (XIV.), 4. (XV.), 5. (XVI.), 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Babası, Hacı Ömer Cevheri Kurtuluş Savaşı'nda Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında çok önemli rol aldı. Bu sebeple Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası'na hak kazandı. 1965'te Demokrat Parti'den Urfa milletvekili seçildi. Annesi Fatma Cevheri'dir. Oğlu İbrahim Cevher Cevheri 20. (XX.) Dönem Adana milletvekilliği yaptığından tarihte bir ilk olarak baba ve oğul aynı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Yeğeni Sabahattin Cevheri XXII. ve XXIII. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NECMETTİN CEVHERİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yapmıştı.

BAKAN İLE BAŞKABAKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Alınan bilgiye göre, Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.