Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel kaç yaşında, nereli? Necmettin Batırel biyografisi!

Halen Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazan, 18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yapan Necmettin Batırel kimdir, kaç yaşında? Necmettin Batırelnereli, mesleği nedir? Necmettin Batırel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NECMETTİN BATIREL KİMDİR?

Gazetecilik Yüksek Okulunu 1968 yılında bitirmiştir. Son havadis, babialıde sabah, Türkiye gazetelerinde muhabirlikten, ekonomi müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğüne kadar yazılı ve görsel basının tüm kademelerinde görev yapmıştır.

2002 - 2013 yılları arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizi yapmıştır.

Halen Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazmaktadır. 18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yapmaktadır.

45 yıllık evli olan Necmettin Batırel iki oğlundan birini 2015 yılında kaybetmiştir.

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