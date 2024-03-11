Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ise Necla Üremiş. Necla Üremiş kimdir? Necla Üremiş. nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NECLA ÜREMİŞ KİMDİR?

Necla Üremiş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayıdır.