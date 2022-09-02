Tarihçi ve yazar Necip Habletmioğlu 18 Aralık 2002'de suikaste uğramış ve hayatını kaybetmiştir. 28 Kasım 1954 doğumlu olan Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Peki, Necip Habletmioğlu kimdir? Necip Habletmioğlu ne zaman öldürüldü? Necip Habletmioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybettiğinde 48 yaşında olan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Necip Habletmioğlu kimdir? Necip Habletmioğlu ne zaman öldürüldü? Necip Habletmioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu (28 Kasım 1954, Ankara - 18 Aralık 2002, Ankara), Türk tarihçi ve yazar.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde ölmüştür. Katil zanlıları arasında değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Aralık 2019'da yurt dışında yakalanıp adli süreçlerin tamamlanması ardından 26 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edilmiştir.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol aldı. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesinde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olup Kanije ve Uyvar adlarında iki kız çocuk babasıydı.

SUİKASTA UĞRAMASI

Köstebek isimli kitabı ölümünden sonra basılmıştır. Cinayet sonrasında Necip Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alınmıştır. Ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı dava neticesinde, İçişleri Bakanlığı 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. İçişleri Bakanlığı, savunmasında Necip Hablemitoğlu'nun cinayetini "adi bir cinayet vak'ası" olarak değerlendirdiğini bildirmişti. Ayrıca cinayetin üzerinden 7 sene geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı hâlâ "hazırlık soruşturmasının" sürmekte olduğunu bildirmektedir.