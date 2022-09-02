Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü, kim öldürdü? Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl oldu?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü, kim öldürdü ve Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl oldu merak ediliyor. Peki, Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü, kim öldürdü?

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NECİP HABLEMİTOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİM ÖLDÜRDÜ?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Bulgaristan'da yakalanan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI NASIL OLDU?

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. 21 Aralık 2002'de cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cinayetin ardından Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı. Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.