Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Necdet Sakaoğlu neden öldü? Tarihe ve kültürel mirasa katkılarıyla tanınan yazar Necdet Sakaoğlu'nun ölüm nedeni ve hastalığı merak ediliyor. Necdet Sakaoğlu kimdir ve kaç yaşında öldüğü sık sık araştırılıyor. Necdet Sakaoğlu öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

NECDET SAKAOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Alfa Yayınları, Necdet Sakaoğlu'nun vefatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sakaoğlu, yalnızca akademik çevrelere değil, geniş okur kitlelerine de hitap eden çalışmalarıyla tanındı. Coğrafya, kültür ve kent konularını titizlikle işleyerek Türkiye'deki tarih araştırmalarına önemli katkılar sağladı. Onu, tarihe olan sevgisi ve bilgeliğiyle daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

NECDET SAKAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, ayrıca eğitim tarihi konularında önemli çalışmaları bulunan Sakaoğlu, birçok gazete, dergi ve ansiklopedide makaleler yayımlamıştı. Cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Amasra şehir mezarlığında toprağa verilecek.

NECDET SAKAOĞLU KİMDİR?

Necdet Sakaoğlu, 29 Eylül 1939 yılında Divriği'nde doğdu. Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki çalışmaları ile bilinen Türk tarihçi, öğretmen ve yazardır.

1939'da Sivas, Divriği'de doğan Sakaoğlu, Divriği Atatürk İlkokulu'nu (1951), Nuri Demirağ ortaokulu (1954), Sivas valisi Muammer Bey'in yaptırdığı öğretmen okulunu (1957) ve en son olarak da, İstanbul Çapa'daki kitabesinde adı "Dârül-Muallimat-ı Aliye" olan Eğitim Enstitüsü'nü bitirmiştir. Tarih, folklor ve edebiyat alanlarında araştırmaları vardır.

Eserleri

Çeşitli gazete, dergi ve ansiklopedilerde makaleleri yayımlanmıştır. Yayımlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır:

Türk Anadolu'da Mengücekoğulları,

Amasra'nın Üç Bin Yılı,

Osmanlı Eğitim Tarihi."

Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu, Osmanlı ve eğitim tarihleri konularında çalışmaları olan Sakaoğlu'nun yayımlanmış eserleri

Çeşm-i Cihan Amasra (1966),

Türk Anadolu'da Mengücekoğulları (1971, Ali Naci Karacan Armağanı),

Divriği'de Ev Mimarisi (1978),

Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı (1984, Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü),

Tanzimat Tarihi Sözlüğü (1985),

Osmanlı Eğitim Tarihi (1990),

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi (1991),

Osmanlı Kentleri ve Yabancı Gezginler (1995),

Milli Mücadele Albümü (1998),

Bu Mülkün Sultanları-36 Osmanlı Padişahı (1999),

Tarihi, Mekânları, Kitabeleri, Anıları ile Saray-ı Hümayun - Topkapı Sarayı (2002),

İstanbul'un Tarihi Kimliği (2003),

Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi (2003).

Bostanzâde Yahya'nın Târih-i Saf/Tuhfetü'l-Ahbâb adlı eserini, Duru Tarih adıyla günümüz Türkçesine çevirmiştir. (1969, Ali Naci Karacan Armağanı),

Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan'ın Dürr-i Meknun'unu yayımlamıştır (1999).

Tanzimat'tan Cumhuriyete TarihSözlüğü

Osmanlı Tarihi Sözlüğü

Süreli yayınlarda yayımlanmış makaleleri vardır.

Atatürk Düşüncesi (1995) Ord. Prof. Reşat Kaynar'la; Binbir Gün Binbir Gece- İstanbul'da Eğlence Hayatının Tarihi (1999); Osmanlı'da Zenaatten Sanata Cilt I: Esnaf ve Zenaatkârlar (1999), Cilt II: Sanatlar ve Sanatkârlar (2000), Osmanlı Dünyasından Yansımalar (2000),

Avrupa Yolunda Bir Padişah; Sultan Abdülmecid (2001),

Derinin Anadolu'da Bin Yıllık Tarihi (2002) Nuri Akbayar'la ortak çalışmalarıdır.