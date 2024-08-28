Üye Girişi
Haberler

Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi Necdet Sakaoğlu öldü mü, neden öldü ve hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Necdet Sakaoğlu kimdir ve kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. Peki, Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Necdet Sakaoğlu neden öldü? Tarihe ve kültürel mirasa katkılarıyla tanınan yazar Necdet Sakaoğlu'nun ölüm nedeni ve hastalığı merak ediliyor. Necdet Sakaoğlu kimdir ve kaç yaşında öldüğü sık sık araştırılıyor. Necdet Sakaoğlu öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

NECDET SAKAOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Alfa Yayınları, Necdet Sakaoğlu'nun vefatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sakaoğlu, yalnızca akademik çevrelere değil, geniş okur kitlelerine de hitap eden çalışmalarıyla tanındı. Coğrafya, kültür ve kent konularını titizlikle işleyerek Türkiye'deki tarih araştırmalarına önemli katkılar sağladı. Onu, tarihe olan sevgisi ve bilgeliğiyle daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

NECDET SAKAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, ayrıca eğitim tarihi konularında önemli çalışmaları bulunan Sakaoğlu, birçok gazete, dergi ve ansiklopedide makaleler yayımlamıştı. Cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Amasra şehir mezarlığında toprağa verilecek.

NECDET SAKAOĞLU KİMDİR?

Necdet Sakaoğlu, 29 Eylül 1939 yılında Divriği'nde doğdu. Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki çalışmaları ile bilinen Türk tarihçi, öğretmen ve yazardır.

1939'da Sivas, Divriği'de doğan Sakaoğlu, Divriği Atatürk İlkokulu'nu (1951), Nuri Demirağ ortaokulu (1954), Sivas valisi Muammer Bey'in yaptırdığı öğretmen okulunu (1957) ve en son olarak da, İstanbul Çapa'daki kitabesinde adı "Dârül-Muallimat-ı Aliye" olan Eğitim Enstitüsü'nü bitirmiştir. Tarih, folklor ve edebiyat alanlarında araştırmaları vardır.

Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Eserleri

Çeşitli gazete, dergi ve ansiklopedilerde makaleleri yayımlanmıştır. Yayımlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır:

Türk Anadolu'da Mengücekoğulları,

Amasra'nın Üç Bin Yılı,

Osmanlı Eğitim Tarihi."

Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu, Osmanlı ve eğitim tarihleri konularında çalışmaları olan Sakaoğlu'nun yayımlanmış eserleri

Çeşm-i Cihan Amasra (1966),

Türk Anadolu'da Mengücekoğulları (1971, Ali Naci Karacan Armağanı),

Divriği'de Ev Mimarisi (1978),

Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı (1984, Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü),

Tanzimat Tarihi Sözlüğü (1985),

Osmanlı Eğitim Tarihi (1990),

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi (1991),

Osmanlı Kentleri ve Yabancı Gezginler (1995),

Milli Mücadele Albümü (1998),

Bu Mülkün Sultanları-36 Osmanlı Padişahı (1999),

Tarihi, Mekânları, Kitabeleri, Anıları ile Saray-ı Hümayun - Topkapı Sarayı (2002),

İstanbul'un Tarihi Kimliği (2003),

Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi (2003).

Bostanzâde Yahya'nın Târih-i Saf/Tuhfetü'l-Ahbâb adlı eserini, Duru Tarih adıyla günümüz Türkçesine çevirmiştir. (1969, Ali Naci Karacan Armağanı),

Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan'ın Dürr-i Meknun'unu yayımlamıştır (1999).

Tanzimat'tan Cumhuriyete TarihSözlüğü

Osmanlı Tarihi Sözlüğü

Süreli yayınlarda yayımlanmış makaleleri vardır.

Atatürk Düşüncesi (1995) Ord. Prof. Reşat Kaynar'la; Binbir Gün Binbir Gece- İstanbul'da Eğlence Hayatının Tarihi (1999); Osmanlı'da Zenaatten Sanata Cilt I: Esnaf ve Zenaatkârlar (1999), Cilt II: Sanatlar ve Sanatkârlar (2000), Osmanlı Dünyasından Yansımalar (2000),

Avrupa Yolunda Bir Padişah; Sultan Abdülmecid (2001),

Derinin Anadolu'da Bin Yıllık Tarihi (2002) Nuri Akbayar'la ortak çalışmalarıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Selçuklu Osmanlı Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
title