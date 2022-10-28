Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kullanıcılar, Necati Şaşmaz'ın neden hastaneye kaldırıldığını araştırmaya başladı. Peki, Necati Şaşmaz ne oldu? Necati Şaşmaz hasta mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sevenleri tarafından neden hastaneye kaldırıldığı merak konusu oldu. Necati Şaşmaz'ın hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, Necati Şaşmaz ne oldu? Necati Şaşmaz hasta mı, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

NECATİ ŞAŞMAZ NE OLDU?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NECATİ ŞAŞMAZ HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi. Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu öğrenildi.