Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz hangi dizilerde oynadı? Necati Şaşmaz hayatı ve biyografisi!

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Necati Şaşmaz kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Kurtlar Vadisi'nin sevilen isimlerinden biri olan Necati Şaşmaz'ın hayatı merak ediliyor. Sevenleri arama motorlarında Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Necati Şaşmaz hangi dizilerde oynadı? sorularını aratıyor. İşte merak edilenler...

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğdu. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı. Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır. Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır. Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir. Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)