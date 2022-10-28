Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl? Necati Şaşmaz neden ameliyat oldu? Necati Şaşmaz hastalandı mı, iyileşti mi?

Fenalaşarak hastaneye kaldıran Necati Şaşmaz, ameliyata alındı. Bunun ardından vatandaşlar, Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl? Necati Şaşmaz neden ameliyat oldu? Necati Şaşmaz hastalandı mı, iyileşti mi? merak etti. Peki, Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl? Necati Şaşmaz ne ameliyatı oldu? İşte detaylar...

Necati Şaşmaz ne oldu? Necati Şaşmaz hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi. Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl? Necati Şaşmaz neden ameliyat oldu? Necati Şaşmaz hastalandı mı, iyileşti mi?

NECATİ ŞAŞMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971, Elazığ) Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı.

Zaza asıllı olan Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

2009'da Yazete adında bir haber sitesi kurmuştur.

Gezi Parkı olayları için çözüm arayışına giren hükûmet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş; Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte yer almıştır. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması anlamsız bulunmuş, Twitter'da bazı kesimlerin tepkisini toplamıştır.

Şaşmaz, 2 Kasım 2014'te dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.