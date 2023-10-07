Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Necati Şafak kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Necati Şafak kimdir? Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Necati Şafak kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Necati Şafak kimdir? Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak hayatı ve biyografisi!

NECATİ ŞAFAK KİMDİR?

1971 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe beldesinde doğdu. İstanbul Fatih Camii kuran Kursunda Hafızlığını tamamladı. 1991 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Müezzin Kayyım olarak göreve başladı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Kısa dönem askerlik sonrası 1999 yılında başladığı Diyanet Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu 2002 yılında tamamlayarak aynı yıl Mardin Mazıdağı ilçesine Müftü olarak atandı.

Daha sonra Gaziantep Karkamış, Osmaniye Sumbas, Osmaniye Bahçe ve Hatay Antakya ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. 23.02.2021 tarihinde Şahinbey İlçe Müftülüğü görevine atandı.

7 Ekim2023 tarihliResmi Gazete'de yayımlanan il müftüleri kararnamesiyle Ağrı İl Müftüsü olarak atanan ŞAFAK, Evli ve beş çocuk babasıdır.