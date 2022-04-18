Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın kim olduğu ve mesleği merak ediliyor. Kocabay'la ilgili olarak merak edilen; Necati Kocabay kimdir? Necati Kocabay mesleği ne sorularının detayları haberimizde.

NECATİ KOCABAY KİMDİR?

Necati Kocabay ,TR 40 33 Productions'un CEO'su ve aynı zamanda yapımcıdır. "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" filmlerinin yapımcısı olan Kocabay, İngilizce, Almanca ve Rusça biliyor.