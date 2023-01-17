Necati Ateş ne dedi? (VİDEO) Necati Ateş TRT Spor'da Fenerbahçe hakkında ne söyledi?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası TRT Spor ekranlarında Necati Ateş'in yaptığı yorum büyük tepki çekti. Peki Necati Ateş Fenerbahçe hakkında ne dedi? Necati Ateş TRT'de ne dedi, ne söyledi? İşte Necati Ateş'in açıklaması!

TRT ekranlarında Fenerbahçe maçı için skandal şike iması! Tepkiler çığ gibi

Yaptığı yorum başına iş açtı! Fenerbahçe, Necati Ateş için TRT'ye yazı gönderdi

Necati Ateş ne dedi? Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası TRT Spor ekranlarında Necati Ateş'in yaptığı yorum büyük tepki çekti. Peki Necati Ateş Fenerbahçe hakkında ne dedi? Necati Ateş TRT'de ne dedi, ne söyledi? İşte Necati Ateş'in açıklaması haberimizde...

NECATİ ATEŞ NE DEDİ?

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maç sonrası, eski Galatasaraylı futbolcu ve yorumcu Necati Ateş'in yaptığı yorum büyük tepki çekti. Gaziantep FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran için çarpıcı ifadeler kullanan Ateş, "Ertuğrul bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çalıştı açık söylemek gerekirse." ifadelerini kullandı.

NECATİ ATEŞ FENERBAHÇE HAKKINDA NE DEDİ?

Gaziantep FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran için skandal ifadeler kullanan Ateş, "Ertuğrul bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çalıştı açık söylemek gerekirse. Beğendiğim bir oyuncu ama maalesef her golde o var." dedi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu ifadeler Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekerken, şike iması yaptıklarını belirttikleri Necati Ateş'in görevinden alınması yönünde çağrıda bulundular.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAYINLADI

Fenerbahçe konu ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı:

"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."