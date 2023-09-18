Necati Arabacı kimdir? Necati Arabacı kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

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NECATİ ARABACI KİMDİR?

Coşkun Necati (Neco) Arabacı, 14. Şubat 1972 yılında Köln, Almanya'da doğdu. Türk işadamı, Hells Angels mensubu yöneticilerinden mafya üyesi. Anne ve babası aslen Konya'nın Yeşildağ ilçesindendir. 1990'lı yıllarda bar fedaisi olarak yeraltı dünyası ile tanıştı. Bu sıralarda dahil olduğu Hells Angels örgütü mensupları ve birlikte çalıştığı fedailer aracılığıyla Köln'ün fuhuş ve uyuşturucu camiasında nüfuz kazandı, bu işlerden hatırı sayılır bir servet elde etti. Köln'ün Elsdorf semtinde Babylon, Leverkusen şehrindeki Wiago adlı genelevlerinin yanı sıra Mallorca'daki genelevler de dahil olmak üzere birçok genelevinin işletmesine ortaktı.