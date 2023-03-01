Nebiye Merttürk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nebiye Merttürk'ün hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nebiye Merttürk geliyor. Peki, Nebiye Merttürk kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır, nerede çalışıyor, evli mi? Nebiye Merttürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...
Nebiye Merttürk'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Nebiye Merttürk kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
NEBİYE MERTTÜRK KİMDİR?
Nebiye Merttürk, Halkevleri Genel Başkanı'dır. 2018-2020 yılları arasında Halkevleri Kadın Sekreteri görevinde bulunmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nebiye Merttürk'ün Twitter'da 4100 takipçisi bulunmaktadır.