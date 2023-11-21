Nebil Özgentürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nebil Özgentürk'ün biyografisi!
Gazeteci Nebil Özgentürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Nebil Özgentürk kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Nebil Özgentürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nebil Özgentürk'ün biyografisi!
Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Nebil Özgentürk'ün biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Gazeteciliğe Günaydın Gazetesi'nin İzmir bürosunda muhabir olarak başladıktan sonra İstanbul'daki Sabah Gazetesi'ne geçti. Nebil Özgentürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nebil Özgentürk'ün biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
NEBİL ÖZGENTÜRK KİMDİR?
Nebil Özgentürk, 1959 yılında Adana'da doğdu. Türk belgesel yönetmeni, gazeteci, yazar. 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe Günaydın Gazetesi'nin İzmir bürosunda muhabir olarak başladıktan sonra İstanbul'daki Sabah Gazetesi'ne geçti. Romanya'da, Abhazya'da, Körfez Savaşı`nda savaş muhabirliği yaptı.
1992 yılında, Sabah gazetesinde her hafta yaptığı portre röportajlardan oluşan Bir Yudum İnsan kitabından yola çıkarak "Bir İnsan Bir Hayat" isimli kısa belgeseller hazırlamaya başladı. Sonraki yıllarda pek çok belgesel filme imza attı. 1997'de ATV'de başlayıp CNN Türk'te devam eden Bir Yudum İnsan programı ile sanat, spor ve siyaset alanlarında tanınmış isimlerin hayatlarını ele almış ve bilinmeyen yönlerini tanıtmaya çalışmıştır. 2009 yılında "Yaşamdan Dakikalar" adlı söyleşi programını Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Sunay Akın ile beraber sunmuştur. Özgentürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Yönetmen Ali Özgentürk'ün kardeşidir.
Filmografisi
- Bir Yudum İnsan – 1997-2009 (185 bölüm)
- Bir Doğum Günü Armağanı – 1998
- Rüzgara Karşı Yürüyenler – 2002 (10 bölüm)
- Cumhuriyet Kuşağından 2000'lere Ses – 2002
- Türk Sinemasında İETT Serüveni: Yeşilçam'ın "Yol"culuğu... "Yol"culuğun Yeşilçam'ı – 2003
- Yaşamdan Dakikalar (Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Kenan Onuk ile birlikte) – 2004
- Konuşan Yeşilçam – 2004-2005 (30 bölüm)
- Olimpiyatlar: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006
- Orhan Pamuk: Anılar ve Nobel – 2007
- Basının Kısa Tarihi – 2007 (3 bölüm)
- Türkiye'nin Hatıra Defteri – 2007 (14 bölüm)
- Yargılardan Türkülere: Ankara Adliyesinin Yıllara Uzanan Öyküsü – 2009
- Anka Kuşu'nun İzinde (İstanbul Kız Lisesi'nin Asırlık Öyküsü) – 2010
- Sanatımızın Hatıra Defteri – 2013 (16 bölüm)
- Venüs'ün Seyri (Sinemamızın ve Altın Portakal'ın 50 Yılı) – 2013
- Asırlık Yüzler – 2014 (6 bölüm)
- Çağdaşlık İçin Çeyrek Asır – 2014
- Ataol'a Dair (Ataol Behramoğlu) – 2015
- Biz Kültür Yolcuları – 2015 (10 bölüm)
- Ali Ekber Çiçek'in Öyküsü – 2015
- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e At Sevdası – 2016
- Bir Kent Hikâyesi: Adana – 2016
- Toprak – 2016
- Bilimin Sonsuzluğunda Bir Yaşam: Aziz Sancar – 2016
- İçinden Hüzün Geçen Sevdalar – 2017
- Efsane Aslanlar – 2017 (13 bölüm)
- Dersim'in Dersi-Kırık Bir Şehir Hikâyesi – 2017
- Bi'çaresizlikten Bi'çareye – 2017
- Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri – 2017 (7 bölüm)
- Gazinin Son Tanıkları Anlatıyor
- Uzay Heparı
- Kenan Sofuoğlu
- Serhan Şeşen
- Zeki Ökten
- Ve Yaşamdan Dakikalar
- Kurumsal Yapım Belgeselleri
- Bir Yudum Türkiye
- İlk Durak: İstanbul'un Entelektüel Tarihinden Tanıklıklar (Can Dündar ile birlikte)
- Güleryüzlü Bir İzmir Şarkısı – 2005
- Olimpiyat: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006
- İstanbul Üniversitesi Belgeseli – 2006
- Bir Adana Masalı – 2007
- Cumhuriyet'in Kanatlarında Bir Girişimci: Asım Bey – 2010
- Sanayinin Sonsuz Işığında (İstanbul Sanayi Odası yapımı) – 2017 (6 bölüm)
- Balık Belgeseli
- Eczacıbaşı
- İstanbul Kız Lisesi
- Markalar Şehri Bursa
- İzmir Fuar Belgeseli
- YTONG'la Örülen Yıllar
Eserleri
- Türkiye'nin Hatıra Defteri 1924'ten Günümüze, DenizBank Yayınları, 2009
- Babayani, Kara Karga Yayınları, 2017
- Daima Işık, Kara Karga Yayınları, 2018
- Sessiz Gece Yazıları, Kara Karga Yayınları, 2018
- Galatasaray Tarihi ve Efsaneleri, Doğan Kitap, 2018
- Masumiyet Çağı İnsanları: Cumhuriyet Yıllarından Özel Hatıralar, Bir Yudum İnsan Yayınevi, 2019
- Filmlerle Geçtim Sokağınızdan, Kara Karga Yayınları, 2020
Başlıca Ödüller
- Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Onur Belgesi- Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi 1994
- Türkiye Gazetecilik Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri "TV-Kültür-Sanat-Magazin" 2005
- Çağdaş Gazeteciler Derneği Mahmut Tali Öngören Ödülü 2008
- 38. Altın Kelebek En İyi Güncel Kültür Sanat Programı "Yaşamdan Dakikalar"
- Sedat Simavi Ödülü "Sanatımızın Hatıra Defteri" 2013